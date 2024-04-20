Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20 апреля 2024, 23:48

В Палате представителей Конгресса США сегодня одобрен пакет помощи Украине в размере почти 61 миллиарда долларов. За него проголосовали 311 конгрессменов, против были 112. Из них на стороне Киева оказались 101 республиканец и 210 демократов. В то время, как проходило голосование, многие конгрессмены–демократы аплодировали его результатам и размахивали украинскими флагами. Большая часть этого пакета — 23 миллиарда пойдут на производство боеприпасов и военного снаряжения в самих США, которые потом будут предоставлены Украине. Около 20 процентов этих денег будет направлено непосредственно Украине в виде кредита, но президент США сможет списать эту сумму после 15 ноября этого года.

Пакет помощи Украине прошел первым, до голосования по израильскому военному пакету. На том настояли демократы, которые опасались, что если Израилю отдадут предпочтение, то республиканцы потеряют интерес к голосованию по Украине. Но все прошло как по маслу, и главный американский союзник на Ближнем Востоке также не остался в накладе - он получит свои 17 миллиардов долларов. В его поддержку выступили 366 конгрессменов, против всего 58. Теперь законопроект поступил в Сенат США и ожидается, что его одобрят в ближайший вторник. А сразу после этого он ляжет на стол президенту Байдену, и тот подпишет его в тот же день. Итак, тягомотная полугодовая эпопея с одобрением помощи Украине в Палате представителей завершена. Спикер Джонсон, от которого полностью зависело, сумеет ли он поставить пакет на голосование вопреки яростному противодействию крайне правых конгрессменов-республиканцев в конце-концов оказался на высоте. Накануне голосования он выступил перед репортерами и сказал слова, которые от него никто не ждал. «Мой сын, - сказал он, - этой осенью поступает в Военно-морскую академию. Это для меня также испытание всей жизни. Это далеко не игрушки, и это не шутки. Вы не должны играть в политику в таких вопросах».

Шутки и игры в политику на гране маразма исходили от его противников. Накануне голосования полубезумная ультраправая трампистка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин хотела ввести в законопроект по Украине положение о том, что все конгрессмены, которые его одобрят, должны отправиться воевать в составе украинской армии. Ей припомнили и другие экстравагантные экзерсисы. Например, в 2018 году она объявила о том, что кошмарные лесные пожары в Калифорнии возникли под действием некого огромного лазерного луча из космоса, который придумали евреи. Американские СМИ уже давно догадываются о том, что Грин не вполне нормальна. Однако это не мешает ей быть заводилой в стане ультраправых в палате. Сейчас она с упорством, достойным лучшего применения, проталкивает свой призыв снять с должности спикера Джонсона, потому что он отдался в руки демократов. И это дело будет в ближайшие дни рассматриваться в палате, хотя после победы Джонсона на сегодняшнем голосовании у ультраправых мало шансов победить. Но это – внутренние дела американских «слуг народа». А что о реальной помощи Украине? Washington Post со ссылкой на генералов Пентагона сообщает, что первые партии оружия поступят в Украину уже в течение недели. Речь идет прежде всего об артиллерийских снарядах для 155-миллиметровых гаубиц и ракет для систем ПВО. Многие из этих боеприпасов уже размещены в странах Западной Европы и только ждали отмашки из Конгресса США.