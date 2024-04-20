Латвиец планировали диверсии в Украине. Его задержали на родине

Прокуратура выдвинула обвинение гражданину Латвии в том, что он отправился в Украину для совершения акта диверсии. Об этом сообщает местное издание Delfi.

По данным издания, обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня.

В прокуратуре рассказали, что Тарабанова обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Издание сообщает, что в январе 2022 года обвиняемый, не будучи военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии, нарушил положения закона "Об участии Национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях", определяющие правовой порядок участия лиц в вооруженном конфликте, который происходит за пределами территории Латвии, с целью активного участия в военной операции и вооруженном конфликте на территории Украины.

Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - "Александра" задание провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины. Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное.

Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.