Атакована американская база
База США на газовом месторождении Конико в сирийской провинции Деир-эз-Зор подверглась атаке беспилотника, говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
«Средства ПВО на американской базе «Газовое месторождение Конико» в сельской местности Дейр-эз-Зора обстреляли беспилотник, летевший рядом с базой и запущенный поддерживаемыми Ираном группировками», - отмечается в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
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