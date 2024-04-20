О чем Блинкен предупредит Китай?

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что Вашингтон готов ввести санкции в отношении китайских финансовых институтов в случае, если Пекин не прекратит поставки связанных с вооружениями технологий и оборудования, которые КНР якобы осуществляет в Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации издания, подобное предупреждение будет сделано на следующей неделе во время визита главы американской дипломатии в Китай. Как говорится в статье, Блинкен не планирует объявлять о том, в отношении каких именно юридических лиц могут быть введены рестрикции. Однако несколько человек, осведомленных с ситуацией, рассказали изданию, что речь может идти о финансовых и иных организациях. Один собеседник Financial Times назвал предстоящее предупреждение Блинкена самым ясным по сравнению с тем, которые представители американской администрации лично делали китайским коллегам до настоящего момента.

Издание приводит слова первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который заявил в интервью, что Китай подрывает европейскую безопасность поставками в Россию технологий двойного назначения, одновременно пытаясь развивать политические и экономические связи с Европой.

"Мы пытались подчеркнуть [в разговорах] с европейскими и китайскими собеседниками, что эти двойные цели несовместимы, что мы хотим, чтобы Китай очень тщательно задумался о дальнейших шагах", - сказал он.

Кэмпбелл добавил, что США говорят "очень прямо" о своих обеспокоенностях и что они "привлекут Китай к ответственности" за его действия.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Блинкен посетит КНР с 24 по 26 апреля. Среди тем, которые он намерен затронуть, в Вашингтоне назвали вопросы, касающиеся России, КНДР, ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.