Нетаньяху США: Это «моральная низость»

Введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передают местные СМИ.

«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», — сказал он.

Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ — это «моральная низость».

Нетаньяху обратил внимание, что возглавляемое им правительство будет всеми силами «противодействовать этим шагам».

Ранее сообщалось, что США планируют ввести санкции против батальона ЦАХАЛа «Нецах Иегуда». В ближайшие дни о санкциях официально объявит госсекретарь США Тони Блинкен, сообщили изданию Walla три американских источника.

Это будет первый случай, когда правительство США вводит санкции в отношении израильского военного подразделения за его деятельность на Западном Берегу. Батальон не раз был замешан в нарушении прав человека, включая случай с гибелью американского гражданина.

Санкции, предположительно, будут включать запрет на передачу батальону американской военной помощи. Его солдаты и офицеры также не смогут участвовать в совместных учениях с армией США или в мероприятиях, получающих американское финансирование.