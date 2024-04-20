Израиль ударил по Ирану сверхзвуковой ракетой Rampage

Израиль в ночь с четверга на пятницу нанес удар по радару батареи ПВО, охраняющей иранский ядерный завод в Натанзе, сверхзвуковой ракетой Rampage собственного производства. Об этом сообщил военкор израильского телеканала KAN Итай Блюменталь.

Журналист, слова которого передают израильские СМИ, пишет, что эта «особая ракета» класса «воздух – земля», разработанная концерном IMI («Оборонная промышленность»), имеет радиус действия 145 км и 150-килограммовую боеголовку, обладает высочайшей точностью наведения и почти неуловима благодаря развиваемой ею сверхзвуковой скорости.