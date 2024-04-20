Израиль ударил по Ирану сверхзвуковой ракетой Rampage
Израиль в ночь с четверга на пятницу нанес удар по радару батареи ПВО, охраняющей иранский ядерный завод в Натанзе, сверхзвуковой ракетой Rampage собственного производства. Об этом сообщил военкор израильского телеканала KAN Итай Блюменталь.
Журналист, слова которого передают израильские СМИ, пишет, что эта «особая ракета» класса «воздух – земля», разработанная концерном IMI («Оборонная промышленность»), имеет радиус действия 145 км и 150-килограммовую боеголовку, обладает высочайшей точностью наведения и почти неуловима благодаря развиваемой ею сверхзвуковой скорости.
Концерн «Оборонная промышленность» впервые презентовал ракету Rampage в 2018 году как дешевый аналог западных ракет того же предназначения - поражать системы ПВО, не попадая в поле зрения их радаров. Согласно KAN, удар по радару С-300 в Натанзе был нанесен с самолетов F-35 с безопасной дистанции без риска для израильских пилотов.
Израильские СМИ отмечают, что информация об использовании Rampage появилась спустя несколько часов после того, как газета The New York Times сообщила, что удар по иранской системе ПВО был осуществлен при помощи высокотехнологичной ракеты, способной скрываться от радаров Ирана.
Израиль официально не прокомментировал удар.