Поили, кормили неблагодарный ХАМАС наш комментарий
Лидеры ХАМАС заявили, что рассматривают возможность перенести свою штаб-квартиру из Катара в другую страну региона.
Неизбежно приходит время платить по счетам, даже если они квартирные. С 2012 года, иными словами – двенадцать лет, члены политбюро ХАМАС с комфортом проживали в Дохе с полного на то согласия и благожелательного отношения властей страны. На катарскую финансовую помощь жилось легко и роскошно вплоть до 17 апреля.
Именно в этот день премьер-министр страны Мухаммед аль-Тани на пресс-конференции взорвал информационную бомбу, заявив, что «Катар находится в процессе полной переоценки своей роли в качестве посредника между Израилем и ХАМАС», поскольку «существует эксплуатация и злоупотребление ролью Катара». Добавив при этом несколько слов о «нечистоплотной игре некоторых политиков, которые увлеклись внутренними интригами и пренебрегают интересами Катара».
И хотя кого конкретно он имел в виду, Мухаммед аль-Тани указывать не стал, но только потому, что всем и так все было понятно. Переговоры между Израилем и ХАМАС снова зашли в тупик и без каких-либо признаков или перспектив их возобновления в ближайшее время.
Исключительно по вине ХАМАС, чья позиция в диалоге с израильтянами при посредничестве Катара является самым настоящим театром абсурда – от выдвижения заведомо невыполнимых требований до категорического отказа брать на себя хоть какие-то обязательства.
Естественно, что при такой ситуации Катар начинает выглядеть, мягко говоря, странновато. 12 лет он хамасовцев кормил, поил, позволял у себя жить – поэтому американцы и израильтяне задают ему вопрос: «А вы вообще на этих клоунов хоть какое-то влияние имеете?» И что ответить – Доха не знает.
Что для нее весьма досадно, поскольку совсем недавно в качестве посредника на переговорах с талибами отработала, как говорится, на все сто, существенно укрепив свой международный престиж. А тут с какими-то «приживальцами», живущими, по большому-то счету, за счет катарских денег, получается совсем наоборот. Они, видите ли, себя фигурами международного масштаба возомнили. И решили, что им теперь все дозволено и никто им не указ.
Вполне логично предполагая, что так просто подобное поведение им с рук не сойдет, катарцы – люди жесткие, принуждать умеют, лидеры ХАМАС решили подстраховаться и «по секрету всему свету» заявили, что из Дохи будут «съезжать», чтобы избежать какого-либо давления на них, таких гордых и независимых. В качестве возможного нового адреса называется либо Оман, либо некая «арабская страна».
Но вот сразу возникает два вопроса. Первый – съехать-то не проблема, а как с катарским финансированием быть, которое в таком случае либо вовсе иссякнет, либо существенно сократится? В бизнес-империи ХАМАС, по некоторым оценкам, крутится пара-другая миллиардов. Деньги, в общем-то, немалые, но в том-то и дело, что члены политбюро ХАМАС воспринимают их исключительно как личные средства. На нужды группировки из них буквально отщипывается - и то со слезой во взоре.
Второй – вопрос безопасности. Катар сумел договориться с Израилем, что на его территории лидеров ХАМАС отстреливать не будут. И эти договоренности строго соблюдаются. Сумеет ли другая страна достичь такого же положения дел – большой вопрос. Что не могут не понимать все заинтересованные лица.
Все это позволяет предполагать, что в намерении лидеров ХАМАС «переехать» из Катара больше информационного шума, чем чего-то серьезного. Такая очередная истерика типа «злые вы, уедем мы от вас». Им хочется, чтобы их поуговаривали, вокруг них поплясали. Но все это возможно и даже оправдано, если бы они были серьезной и ответственно договаривающейся стороной. Пока же этого не видно.