Икрам Нур, автор haqqin.az 09:45

Лидеры ХАМАС заявили, что рассматривают возможность перенести свою штаб-квартиру из Катара в другую страну региона. Неизбежно приходит время платить по счетам, даже если они квартирные. С 2012 года, иными словами – двенадцать лет, члены политбюро ХАМАС с комфортом проживали в Дохе с полного на то согласия и благожелательного отношения властей страны. На катарскую финансовую помощь жилось легко и роскошно вплоть до 17 апреля.

Именно в этот день премьер-министр страны Мухаммед аль-Тани на пресс-конференции взорвал информационную бомбу, заявив, что «Катар находится в процессе полной переоценки своей роли в качестве посредника между Израилем и ХАМАС», поскольку «существует эксплуатация и злоупотребление ролью Катара». Добавив при этом несколько слов о «нечистоплотной игре некоторых политиков, которые увлеклись внутренними интригами и пренебрегают интересами Катара». И хотя кого конкретно он имел в виду, Мухаммед аль-Тани указывать не стал, но только потому, что всем и так все было понятно. Переговоры между Израилем и ХАМАС снова зашли в тупик и без каких-либо признаков или перспектив их возобновления в ближайшее время. Исключительно по вине ХАМАС, чья позиция в диалоге с израильтянами при посредничестве Катара является самым настоящим театром абсурда – от выдвижения заведомо невыполнимых требований до категорического отказа брать на себя хоть какие-то обязательства.

Естественно, что при такой ситуации Катар начинает выглядеть, мягко говоря, странновато. 12 лет он хамасовцев кормил, поил, позволял у себя жить – поэтому американцы и израильтяне задают ему вопрос: «А вы вообще на этих клоунов хоть какое-то влияние имеете?» И что ответить – Доха не знает. Что для нее весьма досадно, поскольку совсем недавно в качестве посредника на переговорах с талибами отработала, как говорится, на все сто, существенно укрепив свой международный престиж. А тут с какими-то «приживальцами», живущими, по большому-то счету, за счет катарских денег, получается совсем наоборот. Они, видите ли, себя фигурами международного масштаба возомнили. И решили, что им теперь все дозволено и никто им не указ. Вполне логично предполагая, что так просто подобное поведение им с рук не сойдет, катарцы – люди жесткие, принуждать умеют, лидеры ХАМАС решили подстраховаться и «по секрету всему свету» заявили, что из Дохи будут «съезжать», чтобы избежать какого-либо давления на них, таких гордых и независимых. В качестве возможного нового адреса называется либо Оман, либо некая «арабская страна».