В Японии разбились военные вертолеты

Один человек погиб, семеро пропали без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии, сообщил министр обороны Минору Кихара.

По словам министра, вертолеты, возможно, столкнулись друг с другом. Связь с вертолетами SH-60K морских сил самообороны была потеряна возле острова Торисима примерно в 600 км к югу от Токио во время тренировочного полета. Данные Минобороны передает Associated Press. В каждом из вертолетов находилось по четыре члена экипажа.

В поисках пропавших без вести задействованы восемь военных кораблей и пять самолетов. Обнаружены фрагменты вертолетов и бортовой самописец. Причины крушения выясняются.