Российские силы, скорее всего, активизируют наступательные операции в ближайшие недели, чтобы воспользоваться уязвимостью Украины до прибытия американской военной помощи. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российские войска в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции. В этом, по мнению экспертов, им, вероятно, помогала засушливая погода и сохраняющаяся нехватка вооружения у украинских военных. Россияне также стремились использовать возросшую уязвимость украинской ПВО, чтобы разрушить энергетическую сеть и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу Украины.

Ожидаемое теперь прибытие военной помощи, вероятно, приведет к активизации наступательных операций, а также ракетных ударов и атак беспилотников. Российское военное командование, таким образом, попытается достичь значимых в оперативном отношении результатов, пока украинские силы плохо оснащены, говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, ситуация на фронте может продолжить ухудшаться, особенно если россияне усилят атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия американской помощи. «Украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут сдержать нынешнее российское наступление, если помощь США поступит быстро», - отмечается в отчете института.

Аналитики полагают, что, скорее всего, новая помощь Украине от США не начнет влиять на ситуацию на фронте на протяжении нескольких недель.

Эксперты замечают, что российские войска добились лишь тактических успехов за последние шесть месяцев, когда ситуация со снабжением и оснащением украинских военных ухудшалась, и маловероятно, что российские силы теперь смогут добиться прорыва, который приведет к разрушению линии фронта.

Однако россияне могут достигнуть значительных в оперативном отношении успехов в ближайшие недели, отдавая приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, или районам, где в пределах досягаемости российских войск находится значимые в военном отношении территории — например, у Часова Яра.

К июню 2024 года Украина, вероятно, будет находиться в значительно лучшей оперативной позиции, несмотря на задержки с прибытием американской помощи по безопасности на фронт, и российское военное командование, по-видимому, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которую оно планирует начать в июне, хотя она все же может идти по плану, отмечают эксперты ISW.