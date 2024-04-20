Иран в ближайшие недели может завершить разработку ядерного оружия. Об этом пишет Bild со ссылкой на европейских экспертов.

По словам главы Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульриха Шли, Тегеран вплотную подошел к возможности создавать этот вид вооружения.

«Мы здесь говорим о периоде в несколько недель», - цитирует его ТАСС.

При этом, по мнению Шли, ядерное оружие необходимо Ирану не для нападения, а, скорее, для того, чтобы гарантировать собственную безопасность.

Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности считает, что уже в течение недели у Тегерана появится достаточно урана для производства атомной бомбы. Как полагает она, новость об этом может спровоцировать гонку вооружений в регионе.