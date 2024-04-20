Сирия и Ливан под ударом Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам проиранского движения «Хезболла» на юге Ливана.

«Ночью истребители нанесли удары по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане, в том числе по наблюдательному пункту в районе Одайсе и двум военным объектам в районе Хиама», - говорится в заявлении израильской армейской службы.

В то же время арабоязычное иранское издание Al Alam передает, что этой ночью Израиль нанес ракетные удары по радиолокационной станции в провинции Даръа на юге Сирии. Утверждается, что система ПВО перехватила цели. Нанесен только материальный ущерб.