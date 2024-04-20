Тело утонувшей вместе с отцом девочки нашли в Куре

Тело Сямы Сулейманлы (2018 г.р.), утонувшей 12 апреля на участке реки Кура, проходящем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, обнаружено водолазами-спасателями Службы спасения особого риска МЧС на проходящем по селу Горугбагы Зардабского района участке Куры. Это примерно в 3 км от места, где ребенок утонул. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, тело девочки передали в соответствующие структуры.

Тело отца Сямы, Вагифа Сулейманлы, утонувшего вместе с ней, было найдено два дня назад.