Израиль вызвал на ковер послов стран, голосовавших за признание Палестины
Министерство иностранных дел Израиля вызвало для выражения протеста послов Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словении и Эквадора. Об этом информирует NEWSru.co.il.
Согласно сообщению, эти страны, входящие в Совет Безопасности ООН, проголосовали в минувшую пятницу за предоставление Палестине полноправного членства в ООН.
Согласно пресс-службе МИД Израиля, послам будет заявлено, что позиция их стран является «наградой за террор».
12 членов Совбеза ООН проголосовали ранее за принятие Палестины в ООН, Великобритания и Швейцария воздержались, США наложили вето.