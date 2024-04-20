Когда Украина получит американское оружие: прогноз Пентагона
Новая помощь США Украине может оказаться в стране очень быстро. Представитель Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер, слова которого приводит The New York Times, заявил, что американская сторона имеет возможность «перевозить материальные средства очень быстро» благодаря надежной логистической сети, которую уже использовали ранее.
«Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней», - сказал он.
По словам Райдера, в частности, Украина может получить боеприпасы для средств противовоздушной обороны и артиллерии.
В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, в котором на помощь Украине предусмотрено выделение десятков миллиардов долларов. Документу нужно пройти несколько процедур для того, чтобы вступить в силу: его должен поддержать Сенат США, а потом он будет подан на подпись американскому президенту Джо Байдену.