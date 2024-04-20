В Крыму гремят взрывы: что происходит видео
В Крыму утром 21 апреля перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Местные каналы писали, что гремят взрывы, Россия сняла с места пожарные машины.
Украинские СМИ пишут, что удар пришелся по кораблю в Севастополе, на полуострове объявлена ракетная опасность.
Российский «глава Севастополя» Михаил Развожаев заявил о якобы отбитии атаки украинской противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ на северной стороне города.
По его словам, от упавших осколков произошло «небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали». Российские военные не комментировали инцидент, украинские военные также пока не реагировали на данное заявление. Движение по Крымскому мосту уже восстановлено.