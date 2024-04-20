Общий энергомост свяжет Азербайджан, Иран и Россию

В ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию. Об этом сообщил в соцсетях директор Международного центра при Министерстве энергетики Ирана Моджтаба Акбари.

По его словам, в рамках проекта у Ирана появится возможность импортировать электроэнергию, когда Исламская Республика в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии.

Акбари сообщил, что переговоры по обмену электроэнергией между Ираном и Турцией начались.