Лидер ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что Израиль отказывается включать в число гарантов соглашения с ХАМАС Турцию и Россию.

«Во всех проектах соглашения, которые представлял ХАМАС Израилю, в роли гарантов выступали Египет, Катар, Турция и Россия, но Израиль всякий раз вычеркивал Турцию и Россию», - заявил генсек ХАМАС.

По его словам, они каждый раз настаивали на включении Турции и России, несмотря на нежелание израильтян.

Накануне сообщалось, что Исмаил Хания прилетел в Стамбул на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.