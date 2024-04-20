Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 12:20

Объединенное военное командование Ирака сообщило, что один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва утром в субботу на базе проиранской группировки «Харакат аль-Нуджаба» в иракской провинции Вавилон. Со взрывом все выглядит предельно загадочно. Достаточно сказать, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за этот акт против иранских прокси – так еще и в сообщении иракских военных категорически утверждается, что «в воздушном пространстве провинции Вавилон до и во время взрыва не было ни беспилотника, ни реактивного истребителя».

Американские военные, которые в прошлом наносили удары по поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам в Ираке, в своем пресс-релизе, опубликованном вскоре после атаки, категорически утверждают, что они в ударе по «Харакат аль-Нуджаба» не участвовали. Ну а израильских военных спрашивать, дескать, не ваших ли рук дело – бесполезно. И в этот раз они традиционно отказались от комментариев. На видео, снятом вскоре после происшествия и опубликованном в социальных сетях, видны поврежденные здания и большая воронка, заполненная щебнем. На втором видео видно, как горят несколько частей базы. Что позволяет с уверенностью утверждать: мощность взрывного устройства, каким-то образом доставленного на базу и активированного там, была весьма изрядной. Поэтому самой правдоподобной версией произошедшего являются внутренние разборки между проиранскими прокси, по договору франшизы входящими в так называемые Силы народной мобилизации (СНМ). Что никого не должно удивлять.

С одной стороны, «кормовая база» подобных группировок в Ираке стремительно сокращается. Со всеми вытекающими отсюда последствиями вроде ухода подобных группировок в криминальные сферы деятельности – «крышевание» местного бизнеса, поборы с населения и тому подобное. Ну не нужно Ираку такое количество вооруженных мужчин, которые не заняты в экономике, да, впрочем, кроме как носить оружие, ничего другого не умеют. А где криминал, там неизбежное столкновение интересов занятых в нем группировок. С другой стороны, внутри СНМ сейчас выстраивается строгая иерархия, так сказать, «вертикаль власти». И от положения в ней зависит и финансовое благополучие тех или иных группировок. Проще говоря, кто в данный момент на верху, тот финансы от Ирана и получит, имеет все шансы быть принятым в иракскую армию на правах автономного подразделения. А армия – это гарантированное денежное довольствие, снабжение, продуктовый паек. Да и форма, опять же, красивая. К тому же, так уж повелось на просторах «глобального Юга» от Залива и Египта до Мьянмы и Пакистана, армия – это корпорация, члены которой с уверенностью смотрят в завтрашний день. Поскольку это не только почет и уважение, но и возможность конвертировать «уважение к погонам» во вполне конкретные хрустящие купюры. Ну, в зависимости от солидности, иными словами - «веса» этих погон, конечно.