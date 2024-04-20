В Госдуме считают, что решение США «ситуацию на поле боя не изменит»

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего. Но ситуацию на поле боя это не изменит», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, большинство денег получат американские компании, а те средства, которые дойдут до Украины, отправят страну в «долговую кабалу».

Накануне Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Объем пакета составляет $60,84 млрд: $23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США, еще $23,2 млрд — на военную помощь для Украины, $11,3 млрд — на текущие военные операции США, $13,8 млрд — на закупку вооружений.

Законопроект передадут в Сенат для окончательного решения, после — на подпись президенту Джо Байдену. Сенат должен одобрить законопроект о помощи Украине в кратчайшие сроки, чтобы Вашингтон как можно скорее направил оружие Украине, заявил Байден.