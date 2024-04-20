Пророссийские молдавские политики собрались в Москве обновлено 14:05
Съезд молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и выступающих против интеграции с Европейским союзом, проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В числе участников - башкан Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер. Также в мероприятии участвуют представители партий «Возрождение», «Шанс», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».
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Евгения Гуцул, башкан Гагаузского автономного территориального образования в Молдове, находится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
На вопрос, с кем она намерена встретиться, Гуцул ответила: «Я пока не могу ответить... но встречи будут».
Отметим, что Гуцул посещала Россию в марте и апреле, встречалась с представителями высшего руководства страны, в том числе с Владимиром Путиным.