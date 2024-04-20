Съезд молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и выступающих против интеграции с Европейским союзом, проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В числе участников - башкан Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер. Также в мероприятии участвуют представители партий «Возрождение», «Шанс», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».