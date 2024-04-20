Азербайджан взял вторую медаль на Кубке мира в Баку обновлено 14:16
В соревнованиях групповых команд с пятью обручами сборная Азербайджана заняла 3-е место с результатом 36,100 балла.
Победила Япония, серебро у Италии.
*** 12:56
Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку завершается Кубок мира по художественной гимнастике.
Сегодня проходят отдельные финалы. В финале с обручем Зохра Агамирова заняла 5-е место с результатом 33,600 балла. Победила немка Дарья Варфоломеев с показателем 35,550.
Зохра Агамирова также выступила сегодня в финале с лентой. В двух финалах примет участие и групповая команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.
Напомним, вчера наша группа завоевала бронзу в многоборье.