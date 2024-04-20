Синоптики спрогнозировали тепло и дожди
В понедельник, 22 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами кратковременные дожди. Усилится северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью - 14-17° тепла, днем - 20-25° тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-50%.
В некоторых районах Азербайджана 22 апреля ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорье – снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западный. Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15° тепла.