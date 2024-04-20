Войска НАТО в Сувалкском коридоре

Военные Литвы и Польши с участием союзников по НАТО проводят учения в районе Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование армии Литвы.

«Перед участниками учений поставлена задача отработки штабами уровня бригады планирования и руководства оборонительными военными операциями во взаимодействии с подразделениями союзников по НАТО», - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных из состава мотопехотной бригады «Жемайтия» и союзных подразделений, а также около 200 единиц военной техники. Помимо польских подразделений, в тренировке участвуют американские и португальские военные. Учения продлятся до 26 апреля.

Сувалкский коридор - участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Беларуси. При его возможном перекрытии Литва может оказаться в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.