«Денацификаторы» обстреляли жилые кварталы Херсона
Сегодня утром российские военные обстреляли одновременно несколько жилых кварталов Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Разбитые крыши, выбитые окна, изуродованные дома - последствия очередной атаки российской армии на Херсон», - написал он.
В Корабельном районе города снаряды попали в многоэтажку и рядом припаркованные автомобили. Обломками повреждено медучреждение. В Днепровском районе в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина, под удар попал ее жилой дом. У потерпевшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию.