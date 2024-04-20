Жители приграничной с Азербайджаном Тавушской области перекрыли дорогу Киранц – Воскепар (Аскипара).

Местный житель Сурен Петросян, которого цитируют армянские СМИ, заявил, что они решили не ждать запланированную на понедельник встречу с вице-премьером Мгером Григоряном после того, как заметили в селе людей, проводящих замеры.

Он утверждает, что недавно армянские военные пытались начать работы по разминированию, однако местные жители помешали им.

Акции начались вечером 19 апреля, армяне перекрыли межгосударственную дорогу Ереван - Тбилиси. 20 апреля дорогу разблокировали после достижения договоренности о проведении 22 апреля встречи местных жителей с вице-премьером Мгером Григоряном.