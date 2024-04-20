На украинском фронте ситуация тяжелая

На восточном фронте Украины ситуация в последние дни обострилась, однако ВСУ контролируют ситуацию. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское. Об этом заявил спикер группировки «Хортица» Назар Волошин.

«Здесь вражеская армия не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружения: артиллерию, танки, беспилотники разных типов. А также авиацию для задачи КАБами и ФАБами ударов, чтобы добиться своей цели – выйти на границы Донецкой области», – цитируют украинские СМИ Волошина.

По его словам, ВСУ контролируют ситуацию в Часовом Яру Донецкой области.

«Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении и, в частности, на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируется подразделениями Сил обороны. Противника в городе нет», - уверяет Волошин.