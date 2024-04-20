Трамп меняет позицию по Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times.

«…Трамп ...вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада [законопроекта по помощи Украине начала прорываться]», — говорится в тексте издания.

Газета отмечает, что Трамп поддержал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, «оставаясь в тени» и «отказавшись оказывать давление на республиканцев», чтобы они голосовали против.

NYT напоминает, что ранее Трамп опубликовал запись в соцсетях, где указал, что «что выживание и мощь Украины» важны для США.