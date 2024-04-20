МИД России пригрозил США

«Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — сказала Захарова, добавив, что «все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане».

Российские власти дадут «решительный отпор» США за предоставление финансовой и военной помощи Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие Палатой представителей Конгресса законопроекта о помощи Украине и другим странам. Ее слова приводят российские СМИ.

Захарова также заявила, что власти США «накачивают» Украину вооружением, чтобы ВСУ «воевали до последнего украинца» и продержались «хотя бы до ноябрьского голосования» на американских президентских выборах».

По словам Захаровой, характерно, что Белый дом перед президентскими выборами в США делает ставку «уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Дж.Байдена».

«Свой интерес и у республиканцев, лоббирующих в пользу американского ВПК, которому достанется львиная доля ассигнований в Украину», - утверждает Захарова.

Не забыла Захарова указать, что «цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты».

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Украина получит $60,84 млрд. В законопроект вошло положение о восполнении запасов США — на это выделят $23,2 млрд из общей суммы, равной $95,34 млрд. Кроме того, в него включены $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Украине помощью.

Еще одно положение законопроекта подразумевает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Как уточняет The New York Times, США смогут направить Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Документ уже отправили на согласование в сенат, в случае одобрения он уйдет на подпись президенту Джо Байдену.