Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:44

Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы, заявили в минувшую пятницу представители администрации Байдена. Длившиеся с марта месяца переговоры администрации Белого дома с хунтой в Нигере закончились ничем. Нигерцы даже отказались обсуждать вопрос о компенсации за построенную американцами 201-ю военно-воздушную базу, которая обошлась США в 110 миллионов долларов. Но африканская природа, как известно, пустоты не терпит. И уже 17 апреля появилась информация, что в Нигер прибыли российские инструктора, которые привезли в подарок «братскому нигерскому народу» целую систему ПВО. Как утверждают на местном государственном канале Radio Television du Niger – «технику последнего поколения».

Господство США в Африке закатывается, а «российское государство выходит из тени в африканской политике», то есть – восходит. Такой вывод из происходящего делают как западные, так и российские эксперты. На первый взгляд все верно, не возразишь, да и факты уж больно говорящие. В том же Нигере расторгнуто после военного переворота соглашение с Францией и Евросоюзом, которые помогали властям страны в борьбе с мятежниками-исламистами. Теперь наступила очередь «янки гоу хоум» и для Вашингтона. Местная хунта – или правительство, выражающее глубинные интересы народа Нигера, нужное подчеркнуть – сочла, что западная помощь в войне с мятежниками из «Исламского государства» и «Аль-Каиды» неэффективна. И теперь связывает свои надежды с Москвой. Дескать, «Путин придет – порядок наведет». В Кремле от таких настроений африканской глубинки откровенно млеют. И используют в своих пропагандистских кампаниях, что называется «в хвост и в гриву». Не забывая при этом пнуть Запад, который, по мнению российских политиков, в Африке откровенно «облажался». Забывая при этом одну особенность африканской ментальности: им в принципе абсолютно безразлично, кто будет помогать. Главное, чтобы «белые» обеспечили непрерывный поток помощи. Потому что – должны. И если им кажется, что помощи недостаточно, они, не раздумывая, меняют внешнеполитического партнера в наивной надежде, что новый будет лучше.

При этом сами себя чем-то обязанными «белым» партнерам совершенно не считают. Ни европейцам, ни американцам, ни русским. В африканском сознании «должны» только белые, и «развести», то есть обмануть их, что-то пообещав и не выполнив, это вообще дело «доблести, чести и геройства». Эта экскурсия в прикладную антропологию была необходима только для того, чтобы доказать одну простую вещь: никакой такой особой привязанности к России в Нигере не существует. Также как и не существует устойчивых антиамериканских настроений. Американцы много обещали, но, по мнению нигерской хунты, не особо справились, поэтому попробуем «на зубок» Кремль. И если не справится он – с легкостью и ни минуты не колеблясь, его поменяем. На нового/старого партнера. А может, обратимся к Анкаре или Пекину. А то, что это произойдет, сомневаться не приходится. Ведь во внутренних и загрифованных двумя нулями документах российского правительства прямо говорится о том, что должны быть внесены изменения в законодательства африканских стран, ушедших под крыло Москвы, в сфере добычи полезных ископаемых.