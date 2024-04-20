В Москве заявили, что за сутки сбили почти 200 украинских беспилотников

Минобороны РФ утверждает, что российские военные за сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29, комплекс ПВО С-300 и более 190 беспилотников ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС», - цитирует Интерфакс сообщение ведомства.

Российские военные утверждают, что поражены цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан», подразделения и техника ВСУ в 104 районах.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», - заявляет Минобороны РФ.