Зурабишвили поддержала решение США

Президент Грузии Cаломе Зурабишвили отреагировала на решение Палаты представителей США выделить помощь Украине.

«Двухпартийная поддержка Украины пакетом помощи со стороны Палаты представителей США является важным событием. Украина борется за каждого из нас и заслуживает полной поддержки. Слава Украине!» - написала Зурабишвили в соцсети X.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила выделение Украине пакета помощи в размере 61 млрд долларов. За законопроект проголосовали 311 конгрессменов (210 демократов, 101 республиканец), 112 выступили против (все республиканцы). Прием пакета помощи Украине был встречен бурными аплодисментами конгрессменов.