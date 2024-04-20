Сестре лидера ХАМАС предъявили обвинение

Окружной суд израильского города Беэр-Шева предъявил обвинительное заключение 57-летней Сабах Хании, сестре главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которая была задержана в начале апреля по подозрению в восхвалении террористов, подстрекательстве к террору. Об этом информируют израильские СМИ.

В обвинительном заключении говорится, что 9 октября Хания отправила сообщения десяткам контактов, включая своего брата, в которых выражала поддержку действиям ХАМАС. В сообщениях содержались слова похвалы и сочувствия к деятельности организации.

Дело расследовалось центральным подразделением полицейского управления Негева полиции Израиля.

Сабах Хания, проживающая в бедуинском поселке в Негеве, была задержана службами безопасности Израиля в начале апреля. Во время задержания в доме был проведен обыск. Конфискованы сотни тысяч шекелей наличными и золотые слитки.