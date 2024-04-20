Европа против конфискации российских активов

Европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, считая такое решение потенциальным нарушением международного права, а также опасаясь, что это отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, в Европе недовольны, что США настаивают на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку большинство удерживаемых российских активов находится в Европе, и ответные меры России коснутся в первую очередь ее.

Как заявил источник The Washington Post в Минфине США, на Западе рассматривают замороженные российские суверенные активы как среднесрочное и долгосрочное решение для финансирования Украины. Но нет консенсуса по тому, как это сделать.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в XXI веке посредством силы», который, помимо прочего, дает право президенту США конфисковать замороженные российские активы и передавать их в специальный Фонд поддержки Украины. В США заморожена небольшая часть российских суверенных активов - около 5 млрд долларов, в ЕС - 210 млрд евро.