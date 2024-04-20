Операция спецслужб Турции: задержаны десятки сторонников ИГ

Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», - написал министр в X (ранее Twitter).

По данным ведомства, за год в Турции было задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.