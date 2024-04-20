Саргсян просит российские войска остаться в Карабахе
Верховный орган Республиканской партии Армении, лидером которой является экс-президент Серж Саргсян, призвал власти РФ приостановить вывод российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.
Партии «непонятны реальные цели принятых решений… когда… официальная Москва говорила о… необходимости выполнения… трехсторонних договоренностей».
В заявлении партии экс-президента критикуется «проводимая нынешними властями Армении политика».
Республиканская партия Армении обращается «к союзническим российским властям и дружественному российскому народу с целью остановить процесс вывода миротворческих войск и начать широкие партнерские дискуссии по этому вопросу».