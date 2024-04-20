Норвегия приветствует соглашение между Баку и Ереваном

В связи с достижением договоренности о делимитации отдельных участков границы между Азербайджаном и Арменией госсекретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон опубликовал пост в своем аккаунте в Х.

«Норвегия приветствует обнадеживающие новости о прогрессе в работе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Мы надеемся увидеть быстрый дальнейший прогресс в этой важной работе, нацеленной на результаты, которые принесут пользу как странам, так и всему региону», - написал госсекретарь.

19 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией. На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных участков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримли (АР) и Беркабер (РА) – Гызылхаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.