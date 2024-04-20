Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:48

Предыдущие всеобщие выборы в Мексике, прошедшие в 2021 году, называют самыми кровавыми в истории страны: во время избирательной кампании было убито около ста человек, выдвинувших свои кандидатуры на различных уровнях представительства. Однако есть все признаки, что в новом электоральном сезоне этот трагический рекорд будет побит. Выборы, на которых будут избирать президента страны, депутатов парламента, мэров городов и депутатов законодательных органов штатов, состоятся в июне, но уже по меньшей мере 15 кандидатов федерального уровня были убиты во время нынешней избирательной кампании, 28 подверглись нападению, подсчитала газета Mexico News Daily. При этом львиная доля покушений – 77% - приходится на кандидатов местного уровня и уровня штатов: там в избирательной борьбе принимают участи около 70 тысяч кандидатов.

В пятницу стало известно о гибели двух кандидатов. В обоих случаях речь идет о претендентах на пост мэра в небольших городах. Ноэ Рамоса, главу муниципалитета небольшого городка Манте в северном штате Тамаулипас, граничащего с Соединенными Штатами, закололи ножом, когда он направлялся на встречу с избирателями. Убийца скрылся. Другое убийство произошло в южном штате Оахака. В среду пропала супружеская пара – нынешний мэр городка Сан-Хосе Инепенденсия и ее муж, выдвинувший свою кандидатуру ей на смену. В пятницу был обнаружен труп мужа, жена найдена живой. Ранее в этом месяце прямо на улице был застрелен кандидат в мэры одного из самых опасных городов Мексики – Селайя.

Эксперты отмечают, что количество политических убийств сейчас, при двух последних президентах, Энрике Пенья Ньето и Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, втрое выше, чем было в начале двухтысячных. Это, несомненно, напрямую связано с ростом влияния наркокартелей в Мексике и тем, что они предоставляют молодежи опасную, но для многих заманчивую альтернативу тяжелой жизни, связанной с неквалифицированным и малооплачиваемым трудом или вовсе безработицей. Наркомафия внедряется в ряды полиции или коррумпирует чиновников и политиков в первую очередь на низовом, местном уровне, в то время как борьба с преступностью сосредоточена на уровне федеральном. Все кандидаты в президенты обязательно ставят вопрос борьбы с наркопреступностью на центральное место своих программ, но на практике предпринимаемые меры остаются неэффективными.