Убийства, похищения, покушения… И все это о выборах по ту сторону океана
Предыдущие всеобщие выборы в Мексике, прошедшие в 2021 году, называют самыми кровавыми в истории страны: во время избирательной кампании было убито около ста человек, выдвинувших свои кандидатуры на различных уровнях представительства. Однако есть все признаки, что в новом электоральном сезоне этот трагический рекорд будет побит.
Выборы, на которых будут избирать президента страны, депутатов парламента, мэров городов и депутатов законодательных органов штатов, состоятся в июне, но уже по меньшей мере 15 кандидатов федерального уровня были убиты во время нынешней избирательной кампании, 28 подверглись нападению, подсчитала газета Mexico News Daily. При этом львиная доля покушений – 77% - приходится на кандидатов местного уровня и уровня штатов: там в избирательной борьбе принимают участи около 70 тысяч кандидатов.
В пятницу стало известно о гибели двух кандидатов. В обоих случаях речь идет о претендентах на пост мэра в небольших городах. Ноэ Рамоса, главу муниципалитета небольшого городка Манте в северном штате Тамаулипас, граничащего с Соединенными Штатами, закололи ножом, когда он направлялся на встречу с избирателями. Убийца скрылся.
Другое убийство произошло в южном штате Оахака. В среду пропала супружеская пара – нынешний мэр городка Сан-Хосе Инепенденсия и ее муж, выдвинувший свою кандидатуру ей на смену. В пятницу был обнаружен труп мужа, жена найдена живой.
Ранее в этом месяце прямо на улице был застрелен кандидат в мэры одного из самых опасных городов Мексики – Селайя.
Эксперты отмечают, что количество политических убийств сейчас, при двух последних президентах, Энрике Пенья Ньето и Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, втрое выше, чем было в начале двухтысячных. Это, несомненно, напрямую связано с ростом влияния наркокартелей в Мексике и тем, что они предоставляют молодежи опасную, но для многих заманчивую альтернативу тяжелой жизни, связанной с неквалифицированным и малооплачиваемым трудом или вовсе безработицей.
Наркомафия внедряется в ряды полиции или коррумпирует чиновников и политиков в первую очередь на низовом, местном уровне, в то время как борьба с преступностью сосредоточена на уровне федеральном. Все кандидаты в президенты обязательно ставят вопрос борьбы с наркопреступностью на центральное место своих программ, но на практике предпринимаемые меры остаются неэффективными.
Так, Лопес Обрадор провозгласил главный лозунг, который должен помочь победить насилие в стране: «объятия, а не пули». Дескать, нужно идти путем взаимопонимания. Да, может, и нужно, только зачем это делать наркомафии добровольным образом?
Опасаясь за свои жизни, больше 270 кандидатов потребовали, чтобы государство обеспечило им защиту на время кампании. Очевидно, что сделать это для всех кандидатов на всех уровнях невозможно. Сообщения в новостях о новых покушениях и новых погибших, увы, неизбежны.