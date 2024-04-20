Россияне ударили баллистикой по Одессе: есть пострадавшие

«Враг продолжает точечные ракетные удары. …Ударил баллистикой по Одесской области. Целил снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Российские войска ударили баллистическими ракетами по Одесской области. Снова под обстрел попала портовая инфраструктура. Об этом сообщают Силы обороны Украины.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что о 4 пострадавших в результате ракетного удара. По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что больше всего от российских ударов страдают регионы, которые находятся в непосредственной близости от России и оккупированных территорий Украины.

«Война касается абсолютно всех городов, которые есть в Украине, хоть это тыловые подразделения, хоть прифронтовые. Однако, конечно, наиболее страдают те, которые находятся в непосредственной близости от РФ и ТОТ. Прежде всего это — Харьковщина, Одесщина, Херсонщина, Запорожье, Черниговщина, Сумщина, Днепропетровщина. Как мы видим, враг бьет именно по этим местам, пытаясь покорить нас, сломить наш дух», — заявил спикер.

По его словам, для отражения этих ударов Украине нужна глубоко эшелонированная система ПВО.