Россияне ударили баллистикой по Одессе: есть пострадавшие
Российские войска ударили баллистическими ракетами по Одесской области. Снова под обстрел попала портовая инфраструктура. Об этом сообщают Силы обороны Украины.
«Враг продолжает точечные ракетные удары. …Ударил баллистикой по Одесской области. Целил снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», - говорится в сообщении.
Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что о 4 пострадавших в результате ракетного удара. По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что больше всего от российских ударов страдают регионы, которые находятся в непосредственной близости от России и оккупированных территорий Украины.
«Война касается абсолютно всех городов, которые есть в Украине, хоть это тыловые подразделения, хоть прифронтовые. Однако, конечно, наиболее страдают те, которые находятся в непосредственной близости от РФ и ТОТ. Прежде всего это — Харьковщина, Одесщина, Херсонщина, Запорожье, Черниговщина, Сумщина, Днепропетровщина. Как мы видим, враг бьет именно по этим местам, пытаясь покорить нас, сломить наш дух», — заявил спикер.
По его словам, для отражения этих ударов Украине нужна глубоко эшелонированная система ПВО.