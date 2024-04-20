Иран назвали «угрозой для Европы»

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Иран «представляет угрозу для Европы». Об этом он сказал в интервью газете Le Parisien.

«Иран представляет собой угрозу безопасности не только для Израиля и стран региона, но и для Европы», - считает министр.

По его словам, французские торговые суда могут стать мишенью для хуситов, которых поддерживает Тегеран.

Глава оборонного ведомства также заявил, что «французские граждане все еще находятся в заложниках в Иране, он разрабатывает ядерную программу, представляющую риск распространения [ядерного оружия]… В позапрошлую субботу Иран сделал еще один шаг, атаковав территорию Израиля».