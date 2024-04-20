Ученые назвали вирус, который вызовет следующую пандемию

В исследовании приняли участие в общей сложности 187 специалистов, оно будет представлено на конгрессе Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID), который пройдет в Барселоне в следующие выходные.

По словам исследователя из Кельнского университета Джона Салмантона-Гарсии, тот факт, что грипп представляет собой самую большую пандемическую угрозу в мире, основан на долгосрочных исследованиях, показывающих, что он постоянно мутирует.

По мнению 21% участников исследования, другой наиболее вероятной (после гриппа) причиной пандемии станет «болезнь X». Они полагают, что следующая вспышка произойдет из-за еще не идентифицированного микроорганизма, который «появится ниоткуда», как в случае с вирусом Sars-CoV-2, который привел к пандемии COVID-19. 15% исследователей считают, что именно Sars-CoV-2 спровоцирует новую эпидемию.

Такие микроорганизмы, как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика к серьезным глобальным угрозам относят лишь от 1 до 2% опрошенных ученых.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу возможности распространения птичьего гриппа среди людей после вспышки вируса H5N1 среди молочных коров в США.

«H5N1 — это гриппозная инфекция, возникшая преимущественно среди домашней птицы и уток. Она активно распространялась в течение последних двух лет и превратилась в глобальную зоонозную пандемию. Большую озабоченность вызывает тот факт, что, заражая уток и кур, а теперь все чаще и млекопитающих, этот вирус эволюционирует и приобретает способность заражать людей», — пояснил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар.

При этом пока не зарегистрировано ни одного случая передачи H5N1 от человека к человеку.