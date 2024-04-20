Отчеты американской разведки предполагали, что Иран может атаковать израильские дипломатические или другие объекты за пределами страны. Но даже в начале запуска Ираном дронов и ракет разведке США не сразу стал ясен масштаб плана нападения, пишет WSJ.

Представители Белого дома назвали масштабы иранского обстрела «шокирующими». «Я думаю, это было на самом высоком уровне того, чего мы ожидали», — сказал собеседник WSJ.

Атака Ирана стала ответом на удар израильской авиации по зданию иранского консульства в Дамаске. По данным WSJ, Израиль предупредил США о своем первом ударе всего за несколько минут, однако в сообщении не говорилось ни о месте, ни об объекте нападения. Через два дня министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил разочарование тем, что тот не упомянул о планах операции, хотя Галант посетил Остина в Пентагоне неделей ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Ответная атака Ирана, как отмечает WSJ, поставила под угрозу не только близкого союзника США, но и надежды Байдена предотвратить перерастание ближневосточного кризиса в полномасштабную региональную войну.