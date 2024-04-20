Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась пресс-конференция с участием представителей организации ACES Europe со штаб-квартирой в Брюсселе, занимающейся выбором спортивных столиц в мире и на различных континентах.

Стало известно, что Баку подал свою кандидатуру на титул мировой столицы спорта в 2026 году. Делегация ACES Europe в эти дни находится в Баку и проверила столицу Азербайджана по 12 критериям. Как отметили гости, есть большие шансы, что кандидатура Баку будет принята. А окончательный выбор будет сделан в декабре этого года.

В пресс-конференции приняли участие генеральный секретарь ACES Уго Алонсо Кастаньон, президент ACES Europe Джан Франческо Лупателли, глава управления спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие гости.

Ранее мировыми столицами признавались Абу-Даби, Мехико, Мадрид и Конья. В этом году спортивная столица в Софии, а в следующем году почетное звание будет у Монако.

Президент ACES Europe Джан Франческо Лупателли заявил, что верит в то, что Баку станет мировой столицей спорта, и флаг Азербайджана будет развеваться над Европарламентом.

Он отметил, что в Азербайджан прибыли представители девяти стран.

Генеральный секретарь ACES Europe Уго Алонсо Кастаньон сообщил, что данная организация является официальным партнером ЮНЕСКО и ряда других влиятельных организаций, в том числе и в США.

«Города, которые подадут свою кандидатуру, будут оценены по 100-балльной шкале. По 12 критериям нужно получить как минимум 80 баллов, чтобы стать кандидатом.

Задача ACES Europe – развитие не профессионального спорта, а массового. Для нас важно, чтобы население было здоровым», - заявил Кастаньон.

По словам Эльнура Мамедова, сегодня главная проблема в мире – это лишний вес. По прогнозам, в 2035 году у 50 процентов населения планеты будет избыток веса.

«Для нас важно, чтобы люди у нас больше занимались спортом, больше уделяли внимания своему здоровью. Цель ACES Europe как раз и заключается в том, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни», - отметил представитель Минспорта.