Мастерская Миши Григоряна в Ханкенди haqqin.az из Ханкенди
Полное умиротворение – именно так можно охарактеризовать атмосферу, царящую сегодня в Ханкенди – городе, который исторически всегда был рекреационным центром карабахских ханов.
(Корреспондент haqqin.az посетил Ханкенди вместе с группой азербайджанских журналистов спустя ровно семь месяцев после победоносной антитеррористической операции армии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, завершившейся соглашением о прекращении огня и полном выводе военных подразделений Армении из Карабаха – ред.).
Вопреки описаниям некоторых пропагандистов, Ханкенди вовсе не создает впечатление города-призрака, а похож скорее на немноголюдный город с располагающей, почти домашней атмосферой. Городские улицы полны машин, слышны звуки строительно-ремонтных работ, повсеместно восстанавливается городская инфраструктура…
Прогуливаясь по Ханкенди, то и дело встречаешь работающие объекты торговли и общепита. Особенно людно около супермаркета «Араз». Все работники в магазинах и кафе азербайджанцы, коренные жители Ханкенди или пригородного поселка Кяркиджахан.
Продавец маркета, с которым мы разговорились, вместе с родителями бежал из Kяркиджахана от насилия армянских «бородачей», терроризировавших местных азербайджанцев еще в середине 1988 года.
- А какие продукты пользуются в Ханкенди наибольшим спросом? - спрашиваю у продавца.
- Мороженое, - ответил он. - К обеду все мороженое в холодильниках заканчивается. Чем больше завозим, тем быстрее его раскупают…
Пока мы разговаривали, в маркет зашел военный из контингента российских миротворческих сил.
Поприветствовав нас по-азербайджански, он прошел в отдел моющих средств. «Наверняка отоваривается перед дорогой», - подумал я, когда миротворец подошел к кассе с несколькими пачками салфеток, флаконами жидкого мыла и лезвиями для бритья.
Даже непосвященному бросается в глаза безупречная система охраны жилья, квартир и объектов, обеспечивающая безопасность жителей Ханкенди.
По словам одного из сотрудников полиции, даже самые глухие переулки города находятся под постоянным надзором полиции и видеокамер. Круглосуточно город объезжают местные полицейские и военная охрана. Ровно в 21.00 начинается комендантский час, и к этому времени все рабочие и гражданские лица должны находиться либо в своих домах, либо в рабочих кампусах.
Руководство предприятий, осуществляющих в Ханкенди ремонтные работы, строго выполняет обязательства по соблюдению рабочими правил режима безопасности и комендантского часа.
На одной из главных улиц города создается ощущение, что время здесь остановилось ровно семь месяцев назад. В опечатанном магазине стоят стеллажи с посудой, на прилавке калькулятор, в прачечной висят чьи-то отглаженные пиджаки, в кафе на столах чашки, на полках за стойкой бара бокалы, початые бутылки с сиропом, кассовый аппарат, рядом пустое помещение интернет-кафе с компьютерным столиками, на стенах вымпелы известных футбольных клубов…
На входе в один из магазинов мы видим статуи двух величавых нимф, а в самом помещении - различные статуэтки, картины, разные коробки и мешки… Это мастерская прославленного Миши Григоряна, который остался в Ханкенди и благодаря своим искренним видеороликам стал одним из героев социальных сетей. Как сообщили работавшие рядом электрики, Миша ушел к себе домой пообедать.
«Он живет вон там, - сказал рабочий, указывая на стоящий неподалеку двухэтажный дом. - Там же живут и другие армяне. После того, как спадает апрельское солнце, они прогуливаются, делают покупки, общаются с соседями…»
Пока мы бедовали, на втором этаже дома, в котором живет Миша Григорян, открылось окно, и женщина средних лет стала вывешивать на веревку выстиранное белье.
Сегодня в Ханкенди живут армяне разных возрастов. Большинство из них - пожилые одинокие люди, которым необходим соответствующий уход. Местные власти обеспечивают их пособиями и бесплатным питанием.
В Ханкенди уже работает отель и ресторан «Натаван», в разных частях города открылись рестораны Xanabad и Salam, Xankəndi, функционируют автозаправки, аптека, парикмахерская, магазины сотовой связи и кулинарии, медицинский центр, автомастерская...
Улицы и площади, которые армяне, покидавшие город, а также местные мародеры, орудовавшие в Ханкенди до его перехода под контроль Азербайджана, завалили мусором и различными отходами, теперь убраны и приведены в полный порядок, повсюду расставлены оранжевые мусорные контейнеры.
Уже будучи в Ханкенди азербайджанские СМИ сообщили о достигнутом между Баку и Ереваном соглашении в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы.
Ну а пребывание в Ханкенди вернуло нас к злополучным событиям 13 февраля 1988 года, когда на площади перед обкомом НКАО состоялся первый митинг, в ходе которого впервые во всеуслышание прозвучало безумное требование отделить Карабах от Азербайджана и передать этот регион Армении.
Именно с этого момента начался кровавый отсчет тридцати пяти лет разрушений городов и сел, потерь десятков тысяч жизней, мытарств сотен тысяч беженцев, сломленных судеб, бесчисленных страданий и бесконечной ненависти.
На той самой площади, где 35 лет назад «многоликий» Генрих Боровик, журналист Центрального телевидения, показал в скандальной передаче «Позиция» толпу со вскинутыми вверх руками, оравшую в лжепатриотическом экстазе: «Хаястан! Миацум!», сегодня стоит огромный плакат «Qarabağ - Azərbayсandır», а на флагштоках развеваются флаги Азербайджанской Республики.
Вокруг площади идут ремонтные работы, проводится озеленение, восстанавливаются разбитые временем дороги, вместо ржавых советских чугунных столбов строится новая система освещения улиц…
Словом, после своего возвращения Ханкенди живет в атмосфере восстановления и умиротворения...