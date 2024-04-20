Джейхун Наджафов, собкор, Ханкенди 18:34

Полное умиротворение – именно так можно охарактеризовать атмосферу, царящую сегодня в Ханкенди – городе, который исторически всегда был рекреационным центром карабахских ханов. (Корреспондент haqqin.az посетил Ханкенди вместе с группой азербайджанских журналистов спустя ровно семь месяцев после победоносной антитеррористической операции армии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, завершившейся соглашением о прекращении огня и полном выводе военных подразделений Армении из Карабаха – ред.). Вопреки описаниям некоторых пропагандистов, Ханкенди вовсе не создает впечатление города-призрака, а похож скорее на немноголюдный город с располагающей, почти домашней атмосферой. Городские улицы полны машин, слышны звуки строительно-ремонтных работ, повсеместно восстанавливается городская инфраструктура…

Прогуливаясь по Ханкенди, то и дело встречаешь работающие объекты торговли и общепита. Особенно людно около супермаркета «Араз». Все работники в магазинах и кафе азербайджанцы, коренные жители Ханкенди или пригородного поселка Кяркиджахан. Продавец маркета, с которым мы разговорились, вместе с родителями бежал из Kяркиджахана от насилия армянских «бородачей», терроризировавших местных азербайджанцев еще в середине 1988 года. - А какие продукты пользуются в Ханкенди наибольшим спросом? - спрашиваю у продавца. - Мороженое, - ответил он. - К обеду все мороженое в холодильниках заканчивается. Чем больше завозим, тем быстрее его раскупают… Пока мы разговаривали, в маркет зашел военный из контингента российских миротворческих сил. Поприветствовав нас по-азербайджански, он прошел в отдел моющих средств. «Наверняка отоваривается перед дорогой», - подумал я, когда миротворец подошел к кассе с несколькими пачками салфеток, флаконами жидкого мыла и лезвиями для бритья.

Даже непосвященному бросается в глаза безупречная система охраны жилья, квартир и объектов, обеспечивающая безопасность жителей Ханкенди. По словам одного из сотрудников полиции, даже самые глухие переулки города находятся под постоянным надзором полиции и видеокамер. Круглосуточно город объезжают местные полицейские и военная охрана. Ровно в 21.00 начинается комендантский час, и к этому времени все рабочие и гражданские лица должны находиться либо в своих домах, либо в рабочих кампусах. Руководство предприятий, осуществляющих в Ханкенди ремонтные работы, строго выполняет обязательства по соблюдению рабочими правил режима безопасности и комендантского часа. На одной из главных улиц города создается ощущение, что время здесь остановилось ровно семь месяцев назад. В опечатанном магазине стоят стеллажи с посудой, на прилавке калькулятор, в прачечной висят чьи-то отглаженные пиджаки, в кафе на столах чашки, на полках за стойкой бара бокалы, початые бутылки с сиропом, кассовый аппарат, рядом пустое помещение интернет-кафе с компьютерным столиками, на стенах вымпелы известных футбольных клубов…

На входе в один из магазинов мы видим статуи двух величавых нимф, а в самом помещении - различные статуэтки, картины, разные коробки и мешки… Это мастерская прославленного Миши Григоряна, который остался в Ханкенди и благодаря своим искренним видеороликам стал одним из героев социальных сетей. Как сообщили работавшие рядом электрики, Миша ушел к себе домой пообедать. «Он живет вон там, - сказал рабочий, указывая на стоящий неподалеку двухэтажный дом. - Там же живут и другие армяне. После того, как спадает апрельское солнце, они прогуливаются, делают покупки, общаются с соседями…» Пока мы бедовали, на втором этаже дома, в котором живет Миша Григорян, открылось окно, и женщина средних лет стала вывешивать на веревку выстиранное белье. Сегодня в Ханкенди живут армяне разных возрастов. Большинство из них - пожилые одинокие люди, которым необходим соответствующий уход. Местные власти обеспечивают их пособиями и бесплатным питанием.

В Ханкенди уже работает отель и ресторан «Натаван», в разных частях города открылись рестораны Xanabad и Salam, Xankəndi, функционируют автозаправки, аптека, парикмахерская, магазины сотовой связи и кулинарии, медицинский центр, автомастерская... Улицы и площади, которые армяне, покидавшие город, а также местные мародеры, орудовавшие в Ханкенди до его перехода под контроль Азербайджана, завалили мусором и различными отходами, теперь убраны и приведены в полный порядок, повсюду расставлены оранжевые мусорные контейнеры. Уже будучи в Ханкенди азербайджанские СМИ сообщили о достигнутом между Баку и Ереваном соглашении в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы. Ну а пребывание в Ханкенди вернуло нас к злополучным событиям 13 февраля 1988 года, когда на площади перед обкомом НКАО состоялся первый митинг, в ходе которого впервые во всеуслышание прозвучало безумное требование отделить Карабах от Азербайджана и передать этот регион Армении.