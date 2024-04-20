В России скандал из-за избиения школьницы из Таджикистана

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением девочки одноклассниками в школе города. РБК сообщает, что об этом он написал в своем телеграм-канале.

Джамал Алиев написал, что ему хочется верить, что этот инцидент — частный случай, а не вновь «зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».

Первоначально Дж.Алиев говорил, что девочка является уроженкой Дагестана, но позже выяснилось, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — написал позже омбудсмен.

По его словам, директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства.

Видео с издевательствами распространилось в соцсетях 19 апреля. «Фонтанка» сообщала, что инцидент произошел в феврале. По данным издания, участников конфликта опросили, материалы передали в Следственный комитет. Собеседник издания рассказал, что во время конфликта один из учеников снимал происходящее на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки. Источник издания уточнил, что классный руководитель вызвала родителей, школьнице принесли извинения. К медикам участники конфликта не обращались.