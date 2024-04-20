Сможет ли американское оружие замедлить продвижение России?

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что помощь США даст Украине шанс на победу, но оружие должно быть доставлено быстро. Соответствующее заявление президент Украины сделал в эфире телеканала NBC.

Президент Украины также подчеркнул, что военная помощь должна быть доставлена в Украину быстро. Отвечая на вопрос, поможет ли эта помощь Украине выиграть войну или только затянет ее, Зеленский ответил: «Это зависит от того, когда мы действительно получим оружие».

По его словам, если помощь задержится на полгода, то ВСУ продолжат нести потери в личном составе и технике. «Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам и нужны системы вооружений. Все зависит от того, когда мы получим помощь», — подчеркнул президент.

При этом The Wall Street Journal сомневается, что новая помощь США «сможет радикальным образом» повлиять на положение Украины и ситуацию на фронте. Издание обосновывает свой вывод «тяжелым положением для Украины на поле боя» и прогрессом, которого добились российские военные за последние месяцы. Журналисты поясняют, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов.

«В лучшем случае помощь позволит Украине сдержать неослабевающие атаки России и сохранить территорию...» — пишет WSJ.

Журналисты допускают, что ожидаемые поставки вооружений от США могут побудить российских военных действовать быстрее, чем они планировали.