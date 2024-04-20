Сможет ли американское оружие замедлить продвижение России?
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что помощь США даст Украине шанс на победу, но оружие должно быть доставлено быстро. Соответствующее заявление президент Украины сделал в эфире телеканала NBC.
«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат», — заявил Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул, что военная помощь должна быть доставлена в Украину быстро. Отвечая на вопрос, поможет ли эта помощь Украине выиграть войну или только затянет ее, Зеленский ответил: «Это зависит от того, когда мы действительно получим оружие».
По его словам, если помощь задержится на полгода, то ВСУ продолжат нести потери в личном составе и технике. «Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам и нужны системы вооружений. Все зависит от того, когда мы получим помощь», — подчеркнул президент.
При этом The Wall Street Journal сомневается, что новая помощь США «сможет радикальным образом» повлиять на положение Украины и ситуацию на фронте. Издание обосновывает свой вывод «тяжелым положением для Украины на поле боя» и прогрессом, которого добились российские военные за последние месяцы. Журналисты поясняют, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов.
«В лучшем случае помощь позволит Украине сдержать неослабевающие атаки России и сохранить территорию...» — пишет WSJ.
Журналисты допускают, что ожидаемые поставки вооружений от США могут побудить российских военных действовать быстрее, чем они планировали.