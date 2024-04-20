Нетаньяху обратился к Макрону

В пятницу, 19 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и командующим ВС Ливана Джозефом Ауном, чтобы обсудить проблему «Хезболлы» и выход из продолжающегося политического тупика в стране.

На встрече в Париже, согласно заявлению канцелярии президента, Макрон сказал Микати, что его страна «продолжит действовать ради стабильности Ливана».