Нетаньяху обратился к Макрону
В пятницу, 19 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и командующим ВС Ливана Джозефом Ауном, чтобы обсудить проблему «Хезболлы» и выход из продолжающегося политического тупика в стране.
На встрече в Париже, согласно заявлению канцелярии президента, Макрон сказал Микати, что его страна «продолжит действовать ради стабильности Ливана».
По данным офиса Микати, два лидера обсудили предложение Франции положить конец обстрелам на ливано-израильской границе путем вывода вооруженных сил «Хезболлы» из приграничной зоны на 10 километров.
Израильский 11-й канал со ссылкой на «Аль-Маядин» сообщает, что об этом же премьер-министр Биньямин Нетаньяху просил Эммануэля Макрона. По данным канала, Макрон внес некоторые изменения в текст соглашения с Ливаном по поводу урегулирования конфликта на границе. Израиль требует, чтобы поддерживаемая Ираном группировка отступила от границы к северу от реки Литани в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.