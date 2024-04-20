Хаменеи благодарит КСИР и ставит новые задачи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поблагодарил иранских военных за атаку на Израиль 13 апреля. Об этом сообщило иранское информагентство IRNA.

«Сколько ракет было выпущено и сколько из них поразило цель – это не главный вопрос. Что действительно важно, так это то, что Иран продемонстрировал свою силу воли во время этой операции», — сказал Хаменеи.

Хаменеи также поставил КСИР две задачи: «непрерывно внедрять военные инновации» и «изучать тактику противника».