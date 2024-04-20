Нетаньяху обещает «новые болезненные удары» по ХАМАС
В праздничном обращении к гражданам накануне Песаха премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «скоро» нанести «новые болезненные удары» ХАМАС. Его слова приводят израильские СМИ.
Нетаньяху анонсировал «усиление военного и политического давления» на террористическую организацию «в ближайшие дни» и повторил, что только такое давление позволит освободить израильских заложников в Газе.
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