Германия может лишить Грузию статуса безопасной страны, если закон об «иноагентах» будет принят парламентом Грузии. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Депутат от Социал-демократической партии Германии Хельге Линд отметила, что правительство Германии внимательно следит за развитием политической ситуации в Грузии и проверяет, насколько соблюдаются условия.

По ее словам, если население Грузии столкнется с «угрозой политического преследования», это будет иметь «соответствующие последствия».

В августе прошлого года Германия включила Грузию в список безопасных стран. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Грузия является безопасной, поскольку в стране нет «страха государственного преследования и государство защищает своих граждан».