В Иране рассказали, какое оружие использовали при атаке на Израиль

В ходе атаки Иран запустил десятки баллистических и крылатых ракет, а также барражирующие боеприпасы.

Агентство Исламской Республики Иран IRNA опубликовало материал, посвященный системам вооружений, которые были задействованы 14 апреля для удара по Израилю. В публикации подчеркивается, что атака стала ответом на удар ЦАХАЛа по Дамаску 1 апреля, при котором были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая командующего силами КСИР в Сирии и Ливане.

В частности, представленная в 2022 году твердотопливная ракета «Хайбар-Шекан» – это третье поколение иранских баллистических ракет. Она базируется на мобильных пусковых установках, может быть запущена в короткий срок. Масса ракеты – всего 4500 кг, ее последняя модификация обладает дальностью 1800 километров. В публикации отмечаются ее точность и маневренность.

Баллистическая ракета средней дальности «Эмад» была представлена в 2015 году. Это первая иранская разработка с маневренной боевой частью. Управление полетом боеголовки осуществляется непосредственно до взрыва. Дальность ракеты – 1700 километров. Длина «Эмада» – 15,5 метра, масса – 17 тонн, масса боеголовки - 750 кг. В снаряженном виде ракета весит более 17 тонн.

Новейшая крылатая ракета «Павех» была принята на вооружение в 2023 году. Ее скорость не достигает скорости звука, зато она обладает дальностью в 1650 километров. При разработке одним из основных требований было обеспечение возможности массового выпуска и снижение стоимости производства.

Беспилотный барражирующий боеприпас «Шахед-136» IRNA называет «упрощенной крылатой ракетой». В публикации отмечается, что она может играть роль ложной мишени, чтобы заставить ПВО противника использовать дорогостоящие средства для ее перехвата. Масса БПЛА - 200 килограммов, как утверждается, четверть этого веса – полезная нагрузка: «Это идеальное оружие войны на истощение».

IRNA заявляет, что суммарная стоимость всех ракет и БПЛА, задействованных для удара по Израилю, не превысила 50 миллионов долларов, в то время как задействованные Израилем средства ПВО обошлись в 1,3 миллиарда, и сравнимую сумму потратили израильские союзники. «Можно не сомневаться, что российская и иранская разведки получили ценную информацию, которая пригодится им в будущем противостоянии с врагами», – пишет IRNA.